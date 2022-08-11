Главные новости футбола 10 августа: Реал принес Лунину еще один евротрофей, Шахтер впервые победил с Йовичевичем
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за 10 августа.
Украина
Шахтер провел два спарринга на сборах за день. "Горняки" удержали победу над Аль-Адалой, что стало дебютным успехом Йовичевича во главе команды. В вечернем матче Шахтер разгромил Домжале благодаря шикарному Мудрику – Михаил оформил дубль.
Динамо накануне победило в Лиге чемпионов. "Динамо добавляет с каждым матчем": влияние Луческу на Цыганкова, положительные эмоции Гармаша и почему не стоит бояться Бенфики. В следующем раунде киевляне сыграют против команды Яремчука – утверждены даты и места проведения матчей.
Европа
В Италии назвали главный минус Руслана Малиновского перед стартом сезона 2022/23. Барселона получает невероятные финансовые уступки от своих ветеранов, но двое звездных новичков могут неожиданно покинуть клуб уже на этой неделе.
Реал выиграл 5-й Суперкубок УЕФА, одержав победу над Айнтрахтом. Карим Бензема отличился и стал вторым бомбардиром в истории клуба. Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Мир
ФИФА хочет изменить дату начала чемпионата мира-2022 – все для сборной-хозяйки. ФИФА запускает Суперлигу в Африке, подавая пример Реалу и Ювентусу.