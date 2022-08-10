На думку італійських журналістів, одному з лідерів збірної України ще є над чим працювати. Зокрема, над грою правою ногою.

Сезон 2022/23 стане для українця вже четвертим в Італії. Через рік контракт Маліновського з Аталантою завершується, а клуб наразі не продовжує співпрацю з хавбеком. В активі Руслана 128 матчів за бергамасків, 29 голів та 26 асистів.

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Портал Calcio Atalanta проаналізував склад команди Джан П'єро Гасперіні, яка вперше за кілька років не зіграє в єврокубках. Кілька слів про себе отримав і Маліновський.

"Аталанті бракує досвідчених гравців, які могли б зіграти нестандартно. Таких, якими були Ілічіч чи Папу Гомес. Є кілька більш-менш хороших футболістів, але вони не можуть забезпечити те, що потрібно. У Маліновського божественна ліва нога, але він занадто передбачуваний, бо користується тільки нею", – написав журналіст Джованні Сіньореллі з Calcio Atalanta.

Перший офіційний матч сезону бергамаски зіграють 13 серпня проти Сампдорії. Маліновський разом з командою готується до поєдинку – в одному зі спарингів 29-річний українець отримав пошкодження, але вже відновився і повернувся на поле.

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