Благодійний матч

Домжале – Шахтар – 0:3

Голи: Мудрик, 10 (пен), 32, Топалов, 34

Після мінімальної перемоги над Аль-Адалою "гірники" розібралися і зі словенською командою. Результат був зроблений ще до перерви. Спершу Михайло Мудрик реалізував пенальті, призначений за фол проти Судакова.

Шахтар розгромив Домжале на зборах завдяки шикарному Мудрику

Згодом вінгер Шахтаря отримав пас від Матвієнка, вийшов віч-на-віч і оформив дубль. Ще до перерви Дмитро Топалов ударом з кута штрафного довів рахунок до розгромного.

У другому таймі Шахтар мав ще моменти, але голів більше не було. 3:0 – Йовічевіч у попередніх 4-х матчах не переміг жодного разу, а в середу виграв обидва поєдинки. Матчі проти Аль-Адали та Домжале були зіграні в рамках Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine всі гроші підуть на потребу постраждалих українців.