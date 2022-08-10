Благодійний матч

Домжале – Шахтар – 0:3

Голи: Мудрик, 10 (пен), 32, Топалов, 34

Склад Шахтаря: Трубін – Конопля, Козік, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко (Криськів, 66), Судаков – Топалов, Бондаренко, Мудрик – Тотовицький.

Шахтар сьогодні провів дві товариські зустрічі. У першій половині дня "гірники" обіграли Аль-Адалу та подарували Йовічевічу дебютну перемогу. На вечірній матч хорват виставив основу Шахтаря зі Степаненком у ролі капітана. В суперниках був скромний Домжале. Якщо Рома зараз занадто сильна для чемпіона України, то словенці – занадто слабкі.

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Шахтар дуже непогано виглядав з Домжале. Вдавалися різноманітні атаки: і через короткий пас, і закидання на хід Мудрику, і рейди Мудрика з власної половини. Ви вже зрозуміли, що Михайло був центральною фігурою матчу. Він перетворюється в лідера, бере ініціативу на себе і дуже непогано грає. Сьогодні він оформив дубль.

"Гірники" вмикали високий пресинг і перехоплювали м'яч на чужій половині. Так народився перший гол – після відбору Судаков і Мудрик обігралися п'ятками в штрафному майданчику. Георгій заробив пенальті, Михайло його реалізував. Шахтар потужно розпочав, це вже був другий момент – перед тим Степаненко здалеку пробив у стійку.

Матвієнко вирізав фірмову передачу з глибини на хід Мудрику. Михайло одним дотиком прийняв м'яч і відіграв опонента, а другим вразив ворота. Так Шахтар подвоїв перевагу. А через кілька хвилин рахунок став розгромним, коли Топалову допоміг забити рикошет. Донеччани справляли хороше враження в усіх аспектах.

Дивно, як з такою грою не відзначився Тотовицький. Він вийшов на позиції центрфорварда та мав щонайменше три гольові моменти. З першого витиснув максимум, пробивши п'ятою в стійку, а от далі... Андрій погано замкнув подачу Коноплі точно на голову, а потім з кількох метрів не влучив у ворота після класного проходу Мудрика.

Ближче до кінця матчу Шахтар функціонально просів і припустився кількох грубих помилок. Нічого дивного – Йовічевіч відіграв весь матч одним складом, а Домжале у перерві повністю змінив одинадцятку. Словенці подарунками не скористалися та зазнали розгромної поразки.

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