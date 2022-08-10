Зустріч між Реалом і Айнтрахтом у Хельсінкі була лишень другою в історії протистояння цих команд. Перша відбулася 62 роки тому – і в ній теж боролися за євротрофей. Тоді "вершкові" й "орли" розписали найбільш результативний фінал КЕЧ в історії. Іспанці перемогли з рахунком 7:3. Тепер німці отримали шанс взяти реванш, завоювавши Суперкубок УЄФА.

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Стартові склади не здивували. Карло Анчелотті випустив той же лайн-ап, що і на фінал Ліги чемпіонів, залишивши Луніна в запасі. Олівер Гласнер також не став нічого вигадувати – єдиним відходом від стандарту стала відсутність Костіча, якого продали Ювентусу. Замість нього на лівому фланзі атаки вийшов Ленц.

Ніхто не ставив на Айнтрахт, однак у першій третині першого тайму цікавіше виглядали саме франкфуртці. "Орли" відмовились від високого пресингу, дозволяючи захисникам Реала спокійно розігрувати навіть у опорній зоні, однак при цьому "вершковим" перекривали лінії передач через центр. Мадридців намагалися спрямовувати на фланг, де й вмикався інтенсивний тиск. Відбираючи м'яч, тріумфатори ЛЄ намагалися швидко розкатати контратаку завдяки вмілим відкриванням.

Двічі це могло завершитись взяттям воріт Реала. Так, на 12-й хвилині Ліндстрьом відкрився на межі офсайду під проникну передачу від Борре, вистріливши з правого краю штрафного в дальній кут. Куртуа парирував, але лайнсмен помітив невеличкий офсайд у Єспера. Ще за дві хвилини пресинг Айнтрахта на фланзі завершився відбиранням і швидким контрвипадом – в його завершенні Камада вийшов віч-на-віч з Куртуа, однак не зміг його пробити!

"Бланкос" відповіли миттєво. На 17-й хвилині Вальверде прорвався правим флангом, а його партнери організували випад 4-в-3. Далі пройшла серія поперечних пасів, в завершенні якої Вінісіус опинився перед голкіпером. Бразилець бахнув у протихід Траппу, але в останню мить Тута накрив удар у підкаті!

Цей епізод збив Айнтрахт з колії. Реал доволі швидко перехопив контроль над матчем і територією, загнавши франкфуртців на їхню третину поля й почавши розкатувати різноманітні комбінації. Особливо ефектно працювали короткі обіграші з Вальверде на правому фланзі – ну а про якісну взаємодію Бензема та Вінісіуса годі й говорити. Щоправда, в середині першого тайму мадридці лишень позначили свою перевагу, мало що створюючи в завершальній фазі.

Моменти Реал відклав на останню 10-хвилинку. Так, на 36-й забивати мав Вінісіус, який обстукався з Бензема, влетів на лівий край карного майдайнчика й пробив у дальній нижній кут. Трапп кінчиками пальців перевів м'яч на корнер. Втім, подача з нього стала фатальною: Бензема у боротьбі з Н'Діка скинув м'яч на праву стійку, Каземіро головою спокійно переправив його під удар Алабі, а Девід легко розстріляв ворота – 1:0! Реал вийшов уперед.

До перерви Мадрид міг і подвоїти свою перевагу. Так, на 41-й хвилині щільний постріл з-за меж штрафного завдав Кроос (Трапп спіймав сферу), а на 42-й Бензема отримав пас від Крооса у карний майданчик і з носка пробив у лівий нижній – м'яч пройшов поруч з каркасом! Зрештою, відпочивати команди відправились за рахунку 1:0.

Початок другого тайму обійшовся без змін як у кадровому плані, так і в ігровому. Підопічні Карло Анчелотті продовжували домінувати, нічого не дозволяючи Айнтрахту й змарнувавши два фантастичних моменти в перші 15 хвилин. Особливо німцям пощастило на 55-й хвилині, коли простріл Менді з серією рикошетів дійшов до Вінісіуса – бразилець пробив з кількох метрів (і теж з рикошетом), однак Трапп парирував ногами. на 61-й же Каземіро завдав удару з дистанції, влучивши у поперечину.

Олівер Гласнер спробував провести перестановки на 58-й хвилині, знявши Роде й Ліндстрьома. Замість них випустили Гьотце та Коло-Муані. Айнтрахт перейшов на схему з двома форвардами й ледь не зрівняв рахунок на 64-й хвилині – це Кнауфф прорвався на правий край штрафного, пробивши зовнішнім боком стопи у ближній кут. Куртуа спокійно спіймав м'яч.

Покарання за марнотратство було миттєвим. Всього через хвилину Менді запустив пас на хід Вінісіусу, а Жуніор відірвався від захисників і увійшов на лівий кут карного майданчика. Після цього вінгер покотив на 11 метрів під удар Бензема – Карім же пробив у протихід Траппу. 2:0! Француз став другим бомбардиром в історії Реала.

Олівер Гласнер не здався, пішовши ва-банк. Замість центрбека Тути він випустив атакувального хава Аларіо. Крім того, франкфуртці увімкнули високий пресинг. Карло Анчелотті, своєю чергою, зняв з пробігу Модріча, випустивши швидкісного Родріго. Дещо згодом замість Вальверде вийшов Камавінга. Реал явно збирався грати по рахунку.

В останні 20 хвилин "бланкос" сіли на власну третину, вичікуючи помилки від "орлів". Айнтрахт виглядав набагато активніше за тріумфатора ЛЧ, але жодного небезпечного чи бодай перспективного епізоду біля воріт Куртуа фанати у Хельсінкі так і не побачили. Зате вони стали свідками дебюту Чуамені й Рюдігера в офіційних матчах Реала. На жаль, їхній вихід не допоміг іспанцям – вони теж нічого цікавого не створили.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Карло Анчелотті з рахунком 2:0. Мадридці виграли свій 5-й Суперкубок УЄФА.

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