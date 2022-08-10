Благодійний матч

Шахтар – Аль-Адала – 1:0

Голи: автогол, 43

Склад Шахтаря (1 тайм): Пятов – Кирюханцев, Бондар, Кривцов, Корнієнко – Кащук, Джурасек, Очеретько, Вакула – Кулаков, Сікан

Запасні: Шевченко, Стасюк. Фарина, Чоботенко, Криськів

Ігор Йовічевіч вперше вирішив дати своїм футболістам зіграти повний матч. Для цього донеччани запланували провести два поєдинки за день. Перший – для молоді та досвідчених футболістів, які рідко потрапляють в основний склад. Суперником стала Аль-Адала із Саудівської Аравії, яка в минулому сезоні фінішувала другою в другому дивізіоні та здобула право виступати в еліті.

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На стартових хвилинах активнішими були саме аравійці. Вони сміливо йшли вперед та намагалися високо накривати захисників Шахтаря. Як наслідок – вихід на ворота Андрія Пятова та потужний удар в поперечину вже на 7 хвилині. У "гірників" виходило мало, особливо в нападі. Активним був хіба Кащук, який намагався прориватися своїм правим флангом. То Олексій не витримував лінію офсайду, то оборонці вчасно реагували. Реальної загрози біля воріт Аль-Адали не було.

Чого не можна сказати про володіння Пятова. В середині першого тайму вдруге українського голкіпера підстрахував каркас – тепер суперник поцілив у стійку. Шахтар у відповідь почав діяти трохи активніше. Загрозу створювали після стандартів. Аравійці зі скрипом, але відбивалися. Але наприкінці тайму таки не стримали Данила Сікана. Нападник збірної України хитнув опонента і пробив – захисник намагався заблокувати, але лише зрізав у власні ворота. Слідом Сікан мав ще один класний момент, але не зумів влучити у площину.

У другому таймі Шахтар більше не боявся атакувати. Знову переважно через фланг, але тепер слово взяв Вакула. Владислав класно виконав удар зі штрафного (голкіпер перевів на кутовий), кілька разів увірвався у штрафний і прострілив – Кулаков не встигав зреагувати і підставити ногу. Мабуть, Кулаков це засвоїв і у подібній атаці зі свого флангу вирішив не прострілювати, а скотити на 11 метрів. Там – порожнеча. Ні своїх, ні чужих.

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Аль-Адала розуміла, що рахунок слизький і можна зачепитися бодай за нічию. Олексій Шевченко пережив кілька дуже складних хвилин. Голкіперу не один раз довелося підчищати огріхи за захисниками. Коли ж вдалося вибігти у контратаку, перспективний удар Кащука заблокували. На останніх хвилинах команди були ближчими до того, аби влаштувати бійку, ніж змінити цифри на табло. Тому арбітр вирішив не затягувати з доданим часом і оперативно дав фінальний свисток.

Шахтар навіть таким експериментальним складом зумів здобути перемогу, яка стала першою для команди під керівництвом Ігора Йовічевіча. У попередніх чотирьох зустрічах підопічні хорватського фахівця двічі зіграли внічию (з Утрехтом та Сіттардом) та двічі поступилися (Ромі та Аяксу).