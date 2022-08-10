Незважаючи на складні сценарії протистоянь з Фенербахче та Штурмом, динамівці беруть своє. Навіть у напружених матчах, що часто були позбавлені естетики, легенда "біло-синіх " Олег Кузнєцов помітив позитив і з вірою дивиться у майбутнє.

– Щиро радий за Динамо. Головне, що команда пройшла далі. І пройшла заслужено. Два матчі зі Штурмом були фактично рівними, шанси мали і ми, і суперник. Проте малюнок гри був помітним. Динамо переважає у класі і Фенербахче, і Штурм. У ключових епізодах це проявилося та дозволило нам вийти у наступні етапи.

– Кияни не можуть без екстратаймів?

– Скоріше, це збіг обставин. Плюс дається взнаки дія нового правила щодо скасування виїзного гола. Важливо інше – ми дотискаємо суперників, нам вистачає фізичної готовності. Сценарій матчу значення не має – головне результат.

– Ви кажете про хорошу фізичну готовність – і це за наявності кадрових проблем та ще й на етапі початку сезону.

– Хлопцям важко, це зрозуміло. Коли ти постійно тренуєшся, не граєш жодного офіційного матчу за 8 місяців, то це залишає серйозний відбиток. Однак у Динамо були хороші спаринг-партнери, а тренерський штаб знає, як підводити команду до вирішальних матчів. Мені здається, що Динамо навпаки додає з кожним матчем. Згадайте перший поєдинок проти Фенербахче, де футбол був не дуже виразний. Через тиждень кияни виглядали переконливіше.

– Перед грою хтось Штурм недооцінював, дехто передбачав складний матч.

– Коли я читав думки фахівців та рейтинги букмекерів, то дивувався. Так, це друга команда Австрії, але фаворитом у цьому протистоянні Штурм я точно не назвав би. Опонент, якого можна і треба було проходити. Звичайний середняк без зірок. Якби ми зустрічалися з ними за більш нормальних умов, то наша перевага була б ще відчутнішою. Саме через ці обставини ми пройшли зі скрипом.

– Йожеф Сабо назвав Мірчу Луческу дуже везучим тренером. Згідні, що вчора і у Туреччині фарт став ключовим компонентом нашого успіху?

– Коли Луческу два роки тому очолив Динамо, сумніви могли бути. Та за цей час він довів, що є тренером хорошого рівня. Румун поставив гру команді, вони якісно переходять з оборони в атаку, багато продуманих дій, усе доведено до автоматизму. Футболісти знають, куди бігти, як відкриватися. Все це – робота тренера. Зрештою, без удачі у футболі нема чого робити.

– За підсумком вчорашньої гри хорошу пресу отримав молодий Костянтин Вівчаренко. Як вам гра автора переможного м’яча?

– І Вівчаренко, і Дубінчак зіграли на хорошому рівні. Мені подобається, як вони вибігають в атаку. Можливо, більшого хочеться у контексті захисту. Якщо проти них вийде потужний нападник, то можуть виникнути проблеми. Проте у них все попереду. Хлопцям дали шанс і вони відпрацьовують ті аванси, які їм видавали. Головне зараз – не загубитися.

– Хто вам вчора найбільше сподобався у складі киян?

– Циганков. Мені здається, що Луческу достукався до нього і змінив стиль його гри. Віктор тепер не лише на атаку грає, а й обороні допомагає. Вчора відпрацьовував від штрафного до штрафного. Через Циганкова будувалася уся гра Динамо. Відзначу також Миколу Шапаренка та Олександра Караваєва. У порівнянні з Кендзьорою, Караваєв цікавіше грає вперед, додає гостроту на фланзі, виконує небезпечні передачі. Знову варто хвалити Бущана, який вкотре виручає. Ну і пара центрбеків Забарний – Сирота зіграла на рівні.

– Попри увесь цей позитив, маємо великі проблеми з атакою.

– Погано не тільки те, що нападники не забивають. Вони навіть моментів не мають. Луческу виходить з наявного матеріалу. Ширилися чутки про придбання нападника, але ж ми розуміємо, що у такий час в Україну хороший форвард не приїде. Бєсєдін певну роботу робить, чіпляється… У Ваната хороша швидкість. Знаєте, нападники – люди підневільні. Вони залежать від гравців середньої лінії, від доставки м’яча. Звичайно, для Бєсєдіна це були далеко не найкращі матчі. Але справа форварда проста – все може змінитися однієї миті. Сподіваємося, що вона невдовзі настане.

– У вас не було побоювання, що Денис Гармаш може достроково покинути поле?

– Ми усі пам’ятаємо його давні витівки, коли він заводиться і не контролює себе. Денис корисно виходить на заміну, чіпляється, створює моменти. Сидорчук та Шапаренко також заводяться. Але я не вбачаю у цьому негативу. Без емоцій футболу не буває. Це дуже добре, що на полі є люди, які можуть заступитися за партнера, не поступаються у боротьбі.

– Що Динамо має зробити, щоб пройти Бенфіку і чи вірите ви у наш успіх?

– Бенфіка в останніх матчах показує результативний футбол. Те, що португальці фаворити – годі й казати. Але минулого року ми з ними грали. Вдома виглядали непогано, унічию зіграли. Так, на виїзді поступилися. Утім досвід присутній. У них відбулося чимало змін, новий тренер. Плюс лідер Нуньєс залишив команду. Ми знаємо, як з ними грати, а Луческу повністю розбере їх. Як на мене, це та команда, з якою можна змагатися. Особливо, якщо враховувати, що стоятиме на кону. Це не той випадок, коли суперник вищий на голову. Грати з ними можна.

"Оборона – фіаско. Що з вами Бенфіка зробить?": Луческу і пташенятко в Динамо, або До побачення, австрійське телебачення