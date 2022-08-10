Колишні гравці Челсі та Мілана перебрались у команду Хаві Ернандеса на правах вільних агентів. Вони активно тренуються, беруть участь у товариських матчах, але наразі є проблеми з їхньою реєстрацією.

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Кессьє та Крістенсен навіть можуть покинути Барселону, якщо вони не будуть зареєстровані до матчу першого туру Прімери проти Райо Вальєкано, який відбудеться в суботу. У контрактах обох новачків є пункти, які у таких ситуаціях дозволяють покидати "блаугранас" без компенсації, стверджує ESPN.

Наразі каталонці не можуть зареєструвати Роберта Лєвандовскі, Рафінью та Жюля Кунде, які прийшли влітку, а також Серхі Роберто та Усмана Дембеле, з якими уклали нові контракти.

Очікується, що ситуацію вдасться залагодити й усі вчасно розпочнуть новий сезон. Принаймні президент клубу Жоан Лапорта продовжує зберігати оптимізм щодо реєстрації усіх 7 гравців.

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