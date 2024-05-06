"Завтрашній день буде вирішальним. Матч-відповідь не стане одним із багатьох, він буде особливим. Атмосфера в Дортмунді була дуже гарною, і тут, я сподіваюся, вона буде такою ж. "On va gagner" ("Ми збираємося перемогти", – прим.), – єдина фраза, яку я знаю французькою. Мені подобається, як вона звучить з моїм астурійським акцентом.

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Як нам відігратися? Два голи забиваються навіть за три секунди. Але пропустити теж можна двічі за три секунди, як ми бачили це в матчі з Барселоною. Не обов'язково забивати двічі, можна забити й один м'яч. Думаю, гра-відповідь із Борусією буде схожою на перший матч у Дортмунді. Я щодня аналізував поразку в першій зустрічі, я зробив цей аналіз своєю ідеєю фікс. Завжди є можливості для вдосконалення, і ми над цим працювали", – цитує Енріке Marca.

Матч ПСЖ – Борусія Д буде зіграно у вівторок, 7 травня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

ПСЖ став чемпіоном Франції, навіть не виходячи на поле – Ліон подарував парижанам 12 титул в Лізі 1