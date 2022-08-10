Стало відомо, коли Динамо і Бенфіка визначать володаря путівки у груповий турнір Ліги чемпіонів 2022/23.

УЄФА затвердив дати, час і місця проведення поєдинків плей-офф кваліфікації ЛЧ. Матч Динамо Київ – Бенфіка відбудеться у середу, 17 серпня. "Біло-сині" знову приймуть своїх суперників у польській Лодзі, де грали і попередні домашні єврокубкові поєдинки. Стартовий свисток пролунає о 22:00, інформує офіційний сайт київського клубу.

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Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 23 серпня, на Ештадіу да Луж у Лісабоні. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. Переможець двоматчевого протистояння вийде у груповий турнір ЛЧ і заробить близько 15 мільйонів євро. Команда, що програє, продовжить євросезон 2022/23 у груповому турнірі Ліги Європи і отримає 5 млн євро.

Нагадаємо, Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів пройшло вже двох суперників – Фенербахче і Штурм. В обох випадках підопічним Луческу знадобилися екстра-тайми. Бенфіка впевнено здолала данський Мітьюлланд (4:1, 3:1).

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