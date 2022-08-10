До Мундіалю в Катарі залишаються лічені місяці, але графік проведення все ще може зазнати змін.

ФІФА може перенести матч-відкриття на день раніше заради інтересів збірної-господарки, інформує The Athletic.

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У попередньому графіку була порушена традиція, яка тривала з 2006 року. Відтоді чемпіонати світу обов'язково відкривали домашні команди, але цього разу Катар чомусь відправили аж на третій слот 21 листопада. Перед тим турнір мали розпочати матчем Сенегал – Нідерланди.

ФІФА готова виправити це непорозуміння. Поєдинок Катар – Еквадор самотньо перенесуть на 20 листопада, щоб традиція не порушилась, а фанати господарів були задоволені. Для підтвердження рішення потрібна згода президента ФІФА Джанні Інфантіно і 6 очільників конфедерацій.

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