Челсі визначить долю Почеттіно влітку – тренеру Мудрика озвучили головну ціль за два тури до завершення АПЛ
Керівництво Челсі поставило перед головним тренером Маурісіо Почеттіно складну задачу.
Аргентинський тренер на чолі "синіх" розпочав невдало. Контракт Маурісіо Почеттіно з Челсі розрахований до 2025 року та має опцію продовження. Як інформує журналіст Девід Орнстейн, керівництво "синіх" може звільнити фахівця, якщо він не виконає одну умову.
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"Ситуація з Маурісіо Почеттіно буде переглянута влітку. Челсі вимагає, щоб вони кваліфікувалися в ЛЧ – але через Лігу Європи, а не через Лігу європейської конференції.
Коли ви бачите такі імена, як Конте, Моурінью, Хансі Флік та Рубен Аморім, пов'язані з Челсі, я впевнений, що вони не очолять клуб, якщо з'явиться вакансія – але її поки що немає", – розповів Орнстейн в інтерв'ю NBCSportsSoccer.
Перемога в Лізі Європи дає право зіграти на груповій стадії Ліги чемпіонів, але для цього потрібно отримати путівку в другий по значенню європейський турнір.
Наразі Челсі перебуває на сьомому місці з 54 очками після 36 турів АПЛ. Від п'ятої сходинки, яка дає право зіграти в ЛЄ, лондонці відстають на шість очок.
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