Аргентинський тренер на чолі "синіх" розпочав невдало. Контракт Маурісіо Почеттіно з Челсі розрахований до 2025 року та має опцію продовження. Як інформує журналіст Девід Орнстейн, керівництво "синіх" може звільнити фахівця, якщо він не виконає одну умову.

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"Ситуація з Маурісіо Почеттіно буде переглянута влітку. Челсі вимагає, щоб вони кваліфікувалися в ЛЧ – але через Лігу Європи, а не через Лігу європейської конференції.

Коли ви бачите такі імена, як Конте, Моурінью, Хансі Флік та Рубен Аморім, пов'язані з Челсі, я впевнений, що вони не очолять клуб, якщо з'явиться вакансія – але її поки що немає", – розповів Орнстейн в інтерв'ю NBCSportsSoccer.

Перемога в Лізі Європи дає право зіграти на груповій стадії Ліги чемпіонів, але для цього потрібно отримати путівку в другий по значенню європейський турнір.

Наразі Челсі перебуває на сьомому місці з 54 очками після 36 турів АПЛ. Від п'ятої сходинки, яка дає право зіграти в ЛЄ, лондонці відстають на шість очок.

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