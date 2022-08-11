Реал доволі впевнено здолав Айнтрахт у поєдинку за Суперкубок УЄФА. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Німці намагались захопити ініціативу, але все ж переважали іспанці. Саме тріумфатори Ліги чемпіонів відкрили рахунок наприкінці першого тайму завдяки голу Алаби.

Реал виграв 5-й Суперкубок УЄФА, здобувши перемогу над Айнтрахтом – Бензема став другим бомбардиром клубу

Подвоїв перевагу Реала Бензема одразу по перерві. Це взяття воріт дозволило французу обійти Рауля та одноосібно стати другим найкращим бомбардиром "бланкос" (324 голи). Фінальний свисток у Гельсінкі констатував завоювання мадридцями 5-го Суперкубка УЄФА в історії клубу.