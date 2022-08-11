Суперлізі – бути. Щоправда, поки що не в Європі. Африканський футбол стане полем для експерименту.

Африканська конфедерація спільно з ФІФА оголосила про запуск Суперліги. Старт нового турніру запланований на серпень 2023 року. Суперліга не буде закритою – найгірші команди звідти вилітатимуть, нові зможуть вийти за спортивним принципом.

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Головна мотивація – збільшення прибутків. Очікується, що призові за один сезон складуть 100 мільйонів доларів, а переможець Суперліги отримає 11,5 млн. Це майже в 5 разів більше, ніж зараз отримує тріумфатор африканської Ліги чемпіонів (2,5 млн).

У Суперлізі будуть грати 24 команди з 16 країн, розділені на 3 регіональні групи (Північ, Захід/Центр, Південь/Схід) по 8 в кожній. Після групового етапу запланований плей-офф з 1/8 фіналу. Кожна команда зіграє максимум 21 матч.

Вже зараз можна сказати, що гарантовані місця в Суперлізі отримають місцеві гранди: Аль-Ахлі та Замалек з Єгипту, Відад і Раджа з Марокко, Есперанс і Етуаль з Тунісу, Сімба з Танзанії, Мазембе з ДРК, Мамелоді Сандаунз з ПАР.

Суперліга зустріла серйозну критику і в Африці, однак там турнір під своє крило взяла ФІФА. Чого не було в європейської Суперліги, яку намагалися запустити Реал і Ювентус. Африканську Лігу чемпіонів і місцевий Кубок Конфедерацій скасовувати не планують.