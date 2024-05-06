– Емоції дуже чудові. Нарешті ми змогли перемогти. У нас зараз складний час, і я радий, що можу допомагати команді. Я забив свій дебютний гол, він, як виявилося, став переможним.

Порятунок Максимова у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Кривбас – 1:0

Я дуже радий, що маю можливість грати поряд з такими неймовірними гравцями. Вони дуже мене підтримують, допомагають. Мій розвиток дуже від них залежить.

– Наскільки вплинули на цей матч ті слова, які казав ваш головний тренер до цього, що якщо команда не зможе переграти Кривбас, то він залишить команду? Це додало вам певної мотивації?

– Я вважаю, що так. У нас взагалі і так була принципова дуже гра з Кривбасом. Минулий раз вони нас перемогли 3:0. Для нас це був принциповий матч, я радий, що ми змогли перемогти, і все вийшло якнайкраще.

– Цікавий момент був, коли вас уже замінили. Після тривоги ви сиділи, сміялися з якогось відео, яке вам показували вже на лавці запасних. Що там було за відео?

– Там було відео, як Вільйович у 1-му таймі на все поле кричав: "Рамік!" Пихав мені за те, що не добігав.

– Хто з досвідчених гравців найбільше вас підтримували?

– Я вважаю, кожен мені допомагав. Якщо говорити, хто найбільше, то Жека Пасіч дуже допоміг влитися в колектив цей. Сваток мене підтримує, завжди дає якісь поради, як грати, як десь на себе брати. Завдяки йому я впевнено себе на полі почуваю. Бабенко теж допомагає, завжди підтримує. Якщо десь не вийшло – він завжди мені голову піднімає, щоб не випадав, – сказав Гаджиєв у коментарі FootballHub.

Нагадаємо, у поточному сезоні Рамік провів за СК Дніпро-1 шість матчів, в яких забив 1 гол.

СК Дніпро-1 переміг Кривбас у нудному матчі – "шантаж" Юрія Максимова не дозволив криворіжцям достроково взяти бронзу