Цього тижня клуб провів дуже конструктивні переговори з Піке та Бускетсом щодо зменшення зарплатні, інформує AS.

Барселона оголосила про зміну номера ще двох зірок – натяк на трансферну невдачу Челсі

35-річний захисник взагалі був готовий виступати за "блаугранас" безкоштовно, але керівництво відмовилося від такого жесту. Зарплату Піке зменшать рівно на стільки, щоб залишилося місце для реєстрації новачків. Бускетс на такі відчайдушні кроки не йшов, але також не проти допомогти клубу. Хавбек згоден продовжити контракт до літа 2024-го, відклавши значну частину зарплати, щоб у Барси було більше простору на цей сезон.

Далеко не всі гравці каталонців йдуть на такі поступки. Вже кілька тижнів триває сага з Френкі де Йонгом, який не хоче покидати Камп Ноу і чекає повного повернення боргів за умовами перепідписаного контракту 2020 року.

"Почуваюся дитиною, у якої нова іграшка": інтерв'ю Лєвандовскі – про перехід в Барселону, фанів Баварії і шанси взяти ЗМ