Наразі відомі 26 учасників групового етапу. Це Манчестер Сіті, Ліверпуль, Челсі, Тоттенхем, Реал, Барселона, Атлетіко, Севілья, Мілан, Інтер, Ювентус, Наполі, Баварія, Борусія Д, Байєр, РБ Лейпциг, Айнтрахт, ПСЖ, Марсель, Порту, Спортінг, Аякс, Брюгге, Зальцбург, Селтік та Шахтар. До них приєднаються 6 переможців плей-офф кваліфікації.

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Напередодні остаточно визначилися усі команди, які поборються за вихід у груповий турнір. Відзначимо, що другий рік поспіль у кваліфікації вилетів Монако, а також Ференцварош. Угорці, яких зараз очолює колишній наставник збірної окупантів, взагалі з ганьбою програли Карабаху на очах у власних уболівальників.

Плей-офф кваліфікація Ліги чемпіонів, усі пари:

Карабах (Азербайджан) – Вікторія Пльзень (Чехія)

Буде-Глімт (Норвегія) – Динамо Загреб (Хорватія)

Маккабі Хайфа (Ізраїль) – Црвена Звезда (Сербія)

Копенгаген (Данія) – Трабзонспор (Туреччина)

Динамо (Україна) – Бенфіка (Португалія)

Рейнджерс (Шотландія) – ПСВ (Нідерланди)

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Планується, що матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 16 та 17 серпня, а матчі-відповіді – 23 та 24. Зокрема, Динамо прийматиме Бенфіку в Лодзі 17 числа, а поєдинок у Лісабоні відбудеться 23-го.

До слова, команди ведуть боротьбу не лише за потрапляння у груповий етап найпрестижнішого клубного турніру Європи, а ще й за солідні призові. Переможці дуелей плей-офф кваліфікації гарантують собі по 15,6 мільйонів євро, а команди, які вилетять, отримають по 5 млн.

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