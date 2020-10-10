Україна – Німеччина

Головний тренер Бундестім віддав належне збірній України напередодні протистояння на НСК Олімпійський. На думку Йоахіма Льова, розгромна поразка "синьо-жовтих" у Франції – це випадковість, а тому він очікує складної гри проти команди Шевченка.

А от головний тренер нашої збірної повідомив хороші новини – всі тести на коронавірус виявилися негативними. Таким чином, нових втрат в України не буде. Ба більше, до табору національної команди приєднається ще один голкіпер.

Також Шевченко виділив основні аспекти підготовки до важкої дуелі з Німеччиною, яка стартує 10 жовтня о 21:45.

Україна

Молодіжна збірна України обіграла Румунію та зберегла примарні шанси на Євро-2021. Єдиний гол був забитий з пенальті, який "намалював" Георгій Цітаішвілі. Про це вінгер Динамо зізнався сам у післяматчевому коментарі – відео гола і огляд поєдинку.

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Світ

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