"Є хороша новина. Дочекалися результатів тестів – всі негативні. Ніхто з гравців і тренерів не випадає. Після Франції в мене була серйозна розмова з гравцями. Не дивлячись на ту ситуацію, яка склалася, вони повинні відповідати за результат. Я думаю, що 7:1 – це дуже багато. Дуже серйозна розмова була. Подивимося на їхню реакцію.

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Я думаю, що для всіх дуже важливо зіграти наступний матч. Буває всяке. Декілька рикошетів, неприємні пропущені. Нічого доброго, але добре, що це все відбулося в одній грі з Францією. Поки ми були у Франції, напруга зберігалася практично кожної секунди. Не знали, хто зможе грати. Зараз вже спокійніше, адже отримали негативні тести, можемо спокійно планувати підготовку до Німеччини.

Великі збірні мають перевагу над нами. Франція, Німеччина, Іспанія мають великий підбір виконавців, а ми граємо майже всі матчі одним складом. На Францію втратили багатьох основних гравців, це позначилося на результаті.

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Якщо ви уважно дивилися, з Іспанією, Швейцарією та Францією ми не грали першим номером. Ми не в стані конкурувати з такими збірними, особливо якщо немає всіх найсильніших. З такими грандами грати першим номером дуже важко.

Але відходити від власних принципів ми не будемо. Короткий-середній пас, осмислений вихід з оборони. Будемо намагатися виходити передачами, будемо шукати інші варіанти. В нас є заготовки. У збірну приїхала молодь, яка не провела з основною командою жодного тренування. Потрібен час, щоб знайти зв’язки. Я свідомо йду на ризики. Бо я розумію, що у нас зараз немає основної команди. Але я готовий іти на жертви. Моє завдання – підготувати команду на весну, коли буде відбір до чемпіонату світу та фінальна частина Євро. В мене є час подивитися кандидатів. Багатьом зараз дається шанс.

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Включити в заявку на Францію Шовковського змусили обставини. Інакшого варіанту не було, я не міг довикликати ще одного воротаря. Випускати Шовковського на поле думок не було. На це був дуже маленький відсоток. Така статистика мене не цікавить.

Ми скучили за вболівальниками, ми граємо для них. Рішення відкрити трибуни ухвалили зважено. Будемо довіряти лікарям, відповідальним людям. Футбол без вболівальників – це дуже важко. Але головне, щоб це рішення було виправданим в рамках нинішньої ситуації.

Якщо ми втрачаємо 2-3 футболістів, конкурувати з великими збірними дуже важко. Ми у важкій ситуації. Дуже важливо мати правильне налаштування на завтрашній матч. Німецька машина – команда дуже високого рівня. Вони не бояться грати по всьому фронту атаки, пресингувати. Наше завдання – вигравати фізичні дуелі та підбирання. Ретельно готуємося до цього матчу", – сказав Шевченко.

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