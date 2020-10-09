Київське Динамо матиме додаткову підтримку на трибунах під час матчу з туринським Ювентусом.

Вболівальники київського клубу зможуть спостерігати за протистоянням проти Ювентуса з трибун.

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Як повідомляє прес-служба клубу, міська влада Києва задовольнила запит Динамо та дозволила проведення поєдинку з глядачами за умови суворого дотримання карантинних обмежень. Квитки на цей матч коштують від 150 до 7000 гривень. Продаж розпочнеться онлайн 9 жовтня об 11:00.

Одна людина може придбати не більше чотирьох квитків. Для покупки необхідно надати свої ПІБ, серію і номер паспорта, номер мобільного телефону та електронну адресу всіх осіб, для яких купуються квитки. Для входу на стадіон при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що засвідчує особу.

Зауважимо, що УЄФА дозволяє заповнювати стадіони лише на 30%. Вболівальники на стадіоні зобов'язані носити захисні маски, дотримуватися соціальної дистанції, користуватися дезінфекторами і захисними рукавичками.

Нагадаємо, Динамо зіграє у групі G з Ювентусом, Барселоною та Ференцварошем. Поєдинок з туринцями пройде 20 жовтня на НСК Олімпійський, початок о 19:55.

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