Андрій Лунін може дебютувати за мадридський Реал у Ла Лізі значно раніше, ніж передбачалося.

Черговий тест нашого кіпера на COVID-19 виявився негативним, інформує радіо COPE. Лунін насправді не підчепив коронавірус, хоча якраз через можливість інфікування покинув табір збірної України після товариського матчу з французами.

Третій аналіз 21-річного чемпіона світу також не підтвердив наявність клятого вірусу в організмі, тому сьогодні, 9 жовтня, Андрій тренувався з мадридським грандом під керівництвом Зінедіна Зідана.

Лунін потрапив до заявки Реала на груповий етап Ліги чемпіонів 2020/21

Французький фахівець сприйняв цю новину з полегшенням, зазначає джерело, адже трохи раніше "бланкос" втратили Тібо Куртуа. Перший номер Реала достроково повернувся з розташування збірної Бельгії через дискомфорт у тазостегновому суглобі. За попередньою інформацію, він повинен був пропустити не більше двох тижнів, однак відновлення ризикує затягнутись.

Таким чином, Лунін може дебютувати за основний склад Мадрида у Ла Лізі 18 жовтня, коли "бланкос" прийматимуть новачка першості – Кадіс. 21 жовтня Реал стартує в ЛЧ домашнім матчем проти Шахтаря, і тут наразі також немає ясності, хто займе місце у воротах господарів.

Нагадаємо, в іспанській пресі з'явилась інформація, що Зідан пообіцяв українцеві значно більше ігрового часу, ніж Ареола. У сезоні 2020/21 Лунін не провів у складі "бланкос" жодної хвилини, але тренерський штаб повністю задоволений його роботою на тренуваннях.

"Демарш" Мессі, бомби Челсі, зміни в Барселоні не на користь Зінченка, Реал дивує – головне про трансфери літа 2020