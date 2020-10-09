КОНМЕБОЛ, кваліфікація до ЧС-2022, 1-й тур

Парагвай – Перу – 2:2

Голи: Ромеро, 67, 81 – Каррільйо, 52, 85

Уругвай – Чилі – 2:1

Голи: Суарес, 39 (пенальті), Гомес, 90+3 – Санчес, 54

Аргентина – Еквадор – 1:0

Гол: Мессі, 13 (пенальті)

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Парагвай і Перу перенесли визначення переможця дуелі в Асунсьйоні на другий тайм. Уже в дебюті другої половини перуанець Андре Каррільйо потужно пробив з льоту в ближній нижній кут і відкрив рахунок. Господарі відповіли дублем Анхеля Ромеро. Форвард Сан-Лоренсо спочатку уник офсайду й пробив Гальєсе з кількох метрів, а потім опинився наодинці після подачі кутового й розстріляв кіпера. Та на 85-й хвилині Каррільйо й собі оформив дубль – Трауко навісив із лівого флангу, і відомий за виступами в Європі нападник вгатив м'яч головою у падінні.

Не менш драматично розгорнулися події в Монтевідео. Перед перервою Луїс Суарес впевнено реалізував одинадцятиметровий за гру рукою. Проте, вже на 54-й хвилині чилійці вирівняли становище. Це Арангіс прокинув м'яч на хід Санчесу, а Алексіс переграв кіпера в ближньому бою. Поєдинок ішов до нічиєї, але на третій доданій арбітром хвилині "селесте" скористалися своєю напівнагодою: Суарес не зміг виграти верхову дуель після лонгболу, та м'яч відскочив до Максі Гомеса, який потужно й влучно пробив метрів із 22-х!

Нарешті аргентинці вдома переграли міцний Еквадор. Для перемоги підопічним Скалоні вистачило й одного забитого м'яча. На 13-й хвилині Ліонель Мессі забив з пенальті, призначеного за порушення правил проти Окампоса, єдиний у зустрічі м'яч. На більше команди до фінального свистка не спромоглися.