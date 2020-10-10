Украина – Германия

Главный тренер Бундестим отдал должное сборной Украины накануне противостояния на НСК Олимпийский. По мнению Йоахима Лёва, разгромное поражение "сине-желтых" во Франции – это случайность, а потому он ожидает сложной игры против команды Шевченко.

А вот главный тренер нашей сборной сообщил хорошие новости – все тесты на коронавирус оказались отрицательными. Таким образом, новых потерь у Украины не будет. Более того, к лагерю национальной команды присоединится еще один голкипер.

Также Шевченко выделил основные аспекты подготовки к тяжелой дуэли с Германией, которая стартует 10 октября в 21:45.

Украина

Молодежная сборная Украины обыграла Румынию и сохранила призрачные шансы на Евро-2021. Единственный гол был забит с пенальти, который "нарисовал" Георгий Цитаишвили. Об этом вингер Динамо признался сам в послематчевом комментарии – видео гола и обзор поединка.

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Мир

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