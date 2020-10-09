Зоря оголосила заявку на груповий етап Ліги Європи 2020/21
Луганська Зоря визначилась із обоймою гравців, які візьмуть участь у цьогорічному розіграші ЛЄ.
Віктор Скрипник оголосив список гравців на Лігу Європи – туди ввійшли 26 гравців Зорі.
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Як повідомляє офіційний сайт клубу, весь список виглядає наступним чином:
Воротарі: Нікола Васіль, Микита Шевченко, Дмитро Мацапура
Захисники: Максим Гречкін, Агрон Руфаті, Віталій Вернидуб, Джеоль Абу Ханна, Максим Агапов, Денис Фаворов.
Півзахисники: Ловро Цвек, Владислав Кочергін, Максим Луньов, Дмитро Хомченовський, Дмитро Іванісеня, Владислав Кабан, Єгор Назарина, Сергій Демченко, Дмитро Піддубний, Владлен Юрченко, Андреас Циганікс.
Нападники: Михайло Перовіч, Олександр Гладкий, Артем Громов, Даниїл Алефіренко, Сергій Гринь, Аллах'яр Сайядманеш.
Нагадаємо, Зоря – єдина команда, яка представить Україну в групі Ліги Європи. Суперниками луганців у групі G стали Брага, Лестер та АЕК.
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