"Моє падіння? Це частина футболу, хитрощі всякі. Я для команди старався і хотів, щоб виграли. Упав – поставили. VAR не було, значить, це пенальті.

Україна U-21 – Румунія U-21 – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Ми виступаємо за збірну України, і ми повинні добре представляти країну. Мотивація є. Просто так вийшло, що команда не відразу сприймала новий футбол. Тому що Україна ніколи не грала так в пас, в сучасний футбол. Зараз трохи пізно, але ми розуміємо один одного вже.

Коли заробив пенальті, підійшов до Булеци і сказав, щоб він бив. Я не хотів бити, тому що втомленим, а я був таким, можна і не забити. Я віддав, бо був впевнений в ньому на 100%", – цитує Цітаішвілі Динамоманія.

Україна U-21 перемогла Румунію завдяки спірному пенальті – примарні шанси на Євро ще залишаються