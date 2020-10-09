Цітаішвілі зізнався, що хитрощі допомогли йому заробити ключовий пенальті у матчі за Україну U-21
Півзахисник збірної України U-21 Георгій Цітаішвілі поспілкувався з пресою після перемоги над Румунією у відборі на Євро-2021.
"Моє падіння? Це частина футболу, хитрощі всякі. Я для команди старався і хотів, щоб виграли. Упав – поставили. VAR не було, значить, це пенальті.
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Ми виступаємо за збірну України, і ми повинні добре представляти країну. Мотивація є. Просто так вийшло, що команда не відразу сприймала новий футбол. Тому що Україна ніколи не грала так в пас, в сучасний футбол. Зараз трохи пізно, але ми розуміємо один одного вже.
Коли заробив пенальті, підійшов до Булеци і сказав, щоб він бив. Я не хотів бити, тому що втомленим, а я був таким, можна і не забити. Я віддав, бо був впевнений в ньому на 100%", – цитує Цітаішвілі Динамоманія.
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