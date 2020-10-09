"Перше і найголовніше – виграти в України. У кадровому плані все в порядку. Гравці добре підготувалися. Всі футболісти, які в заявці, готові грати. Тоні Кроос повністю відновився, Тімо Вернер і Серж Гнабрі також зможуть вийти на поле.

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Склад на гру визначимо після сьогоднішнього тренування, яке стане для нас першим з таким набором футболістів за багато місяців. Звичайно, будуть зміни у порівнянні з попереднім матчем. Є певні думки, але поки що я не можу їх анонсувати.

В останніх матчах ми мали дуже серйозних суперників. Наступний – Україна. Бачили, що вони розгромно поступилися Франції, але цей матч не вводить нас в оману. Ми знаємо, що завтра Україна продемонструє всю мужність, щоб видати хороший матч. Ба більше, тоді не було багатьох їхніх основних гравців.

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Я деколи читаю критику збірної Німеччини в пресі, але в останні дні не мав такої змоги. Існує багато різних думок про наш футбол і наші результати. Все, що я роблю, я роблю з величезною впевненістю. Завжди хочеться перемагати, але перед нами стоїть завданням берегти футболістів і зберігати хорошу форму. Результат не завжди в пріоритеті. Якщо команда довго не грала разом у такому складі – я не чекаю дива.

Я уважно подивився матчі суперника проти Іспанії та Швейцарії. Україна під керівництвом Андрія Шевченка добре розвивається. Можна відзначити високий темп їхнього футболу, хорошу техніку. Команда грамотно змінює ритм під час матчу для виконання різних завдань.

Всі гравці в українській збірній – це топ-клас. Дехто грає в Європі. Ярмоленко, Коноплянка грав у Німеччині. Важко когось виділити. Чимало технічних футболістів. Останнім часом я бачив не так багато команд, які так класно просувають м’яч як Україна.

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Ми вже звикли до правил і обмежень, пов’язаних з коронавірусом. У кожній країні є свої правила. Ми, безумовно, їх дотримуємося. Проводяться необхідні тести. Всі вчорашні тести – негативні. Я думаю, що нашим гравцям не загрожує жодна небезпека.

Ми дуже щасливі, що фанати повернуться на трибуни в цьому поєдинку. Чекаємо їх з нетерпінням, але вони повинні дотримуватися всіх правил. Скрізь потрібно бути обережним. Кількість хворих росте багато де, зокрема і в Німеччині", – зазначив Льов на передматчевій прес-конференції.

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