Дмитро перебував у таборі молодіжної збірної, за яку відіграв матч відбору проти однолітків з Румунії (1:0). Після цієї гри Різник просто перебазується у розташування головної команди, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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До слова, для 21-річного голкіпера це буде перша поява у першій збірній. Гравець полтавської Ворскли, очевидно, потрапить до заявки на матч Ліги націй проти Німеччини.

Нагадаємо, що через коронавірус команда Андрія Шевченка втратила Пятова, Луніна і Паньківа. Головний тренер навіть був змушений заявити на товариську гру проти Франції Олександра Шовковського.

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