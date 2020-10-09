Динамо прийме Шахтар – УПЛ оголосила дати і час матчів відразу на три тури
Дирекція української Прем’єр-ліги визначилась з термінами проведення матчів 7, 8 і 9 турів.
Поєдинки 7-го туру заплановано провести за два дні, а 8 і 9 тури передбачають три ігрових дні. Відзначимо, що в 9-му турі відбудеться перше Класичне сезону в чемпіонаті. Динамо прийматиме Шахтар 8 листопада, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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7 тур
24 жовтня (субота)
Десна – Олімпік – 14:00
Ворскла – Шахтар – 17:00
Динамо – Олександрія – 17:00
Львів – СК Дніпро-1 –19:30
25 жовтня (неділя)
Інгулець – Маріуполь – 14:00
Колос – Минай –17:00
Зоря – Рух –19:30
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8 ТУР
30 жовтня (п’ятниця)
Шахтар – Маріуполь – 19:00
31 жовтня (субота)
Колос – Олімпік – 14:00
Олександрія – Десна – 17:00
СК Дніпро-1 – Динамо – 19:30
1 листопада (неділя)
Минай — Рух 14:00
Львів — Ворскла 17:00
Інгулець — Зоря 19:30
9 ТУР
6 листопада (п’ятниця)
СК Дніпро-1 — Колос – 19:00
7 листопада (субота)
Олімпік – Маріуполь – 14:00
Олександрія – Львів – 17:00
Десна – Минай –19:30
8 листопада (неділя)
Рух – Інгулець – 14:00
Динамо – Шахтар – 17:00
Зоря – Ворскла – 19:30