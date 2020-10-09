Позиції Паулу Фонсеки в італійській Ромі похитнулися. Його місце може посісти екс-керманич Наполі, лондонського Челсі та туринського Ювентуса Мауріціо Саррі.

Боси "вовків" розглядають варіант із відставкою португальця, повідомляє Tuttomercatoweb.

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Керівництво Роми розчароване стартом сезону в Серії А та готове піти на радикальні зміни. Фонсека може втратити посаду, а його місце посяде Мауріціо Саррі. 61-річний італієць наразі перебуває у творчій відпустці після відходу з Ювентуса влітку. Щоправда, "Стара синьйора" може завадити призначенню – Саррі досі має чинний із туринцями контракт. Перемовини про достроковий розрив угоди сторони нібито вже розпочали.

До слова, Рома після трьох турів набрала 4 очки та посідає 10-те місце в чемпіонаті Італії.

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