Матч і онлайн-трансляція Україна U-21 – Румунія U-21 стартував о 18:30. Гра, яку транслював телеканал "Футбол 1", проходила на стадіоні Оболонь-Арена в Києві. Підопічні Руслана Ротаня набрали лише 7 очок в 6-ти зіграних поєдинках та втратили шанси на перше місце, яке гарантує прямий вихід з групи. Та й для другої позиції необхідне справжнє диво – відставання від румун складало 9 пунктів при наявності гри в запасі. Таким чином, "синьо-жовтих" влаштовувала виключно перемога. Зрештою, навіть друге місце ще не гарантує виходу з групи, адже шанси кваліфікуватися на Євро отримають лише 5 найкращих команд, що фінішують на другій позиції.

Наставник нашої молодіжки зіткнувся з серйозними кадровими труднощами. Троє гравців здали позитивний тест на коронавірус та були ізольовані від команди, а ще кілька виконавців (зокрема, Забарний, Чеберко і Конопля) перебувають у таборі національної збірної. Не забуваємо і про відсутність гравців Шахтаря, в складі якого захворіли одразу 9 футболістів, а інші вирушили на самоізоляцію. Таким чином, у Ротаня були труднощі при вибору складу – зокрема, позицію правого захисника закривав номінально лівий бек Дубінчак. Що стосується Румунії, то тут увагу привертала персона Тудора Белуце – новачка київського Динамо. Хавбек розпочав гру в запасі.

Вже на 6-й хвилині Денніс Ман, якого дуже хотів бачити Луческу в Києві, відправив м'яч у ворота Різника, проте гол було скасовано через явний офсайд. Чітко спрацювала динамівська четвірка захисників – Сирота, Попов, Вантух і Дубінчак (останні двоє виступають в орендах, але належать саме київському клубу). Кутові біля воріт обох команд завершилися однаково – голкіпери впевнено забирали м'яч до рук. Не було моментів у перші хвилини гри – і команда Ротаня, і підопічні знаменитого Адріана Муту не поспішали ризикувати.

Сікан та Назаренко могли покарати гостей за помилку голкіпера, але не вийшло. І тут же Україна зазнала втрати – Вантух через пошкодження не зумів продовжити поєдинок. Замість нього на 15-й хвилині вийшов Орест Лебеденко. Денніс Ман, який був найактивнішим у гостей, отримав пас у штрафному і пробив. Захисник "синьо-жовтих" заблокував – пощастило. Буквально за хвилину все той же Ман небезпечно прострілив – знову обійшлося. Гості ще й просили пенальті, натякаючи на гру рукою Дубінчака. Арбітр не свиснув.

Лебеденко класно розігнав атаку і віддав врозріз на Луньова. Той не зумів приборкати м'яч – а шкода, був у вбивчій позиції для удару. Артем Бондаренко "сів на жовту", грубо скосивши Олару в центрі поля. Знову увімкнувся наш лівий фланг – після прострілу Назаренка Україна заробила кутовий, який невдало виконав Булеца. На 32-й хвилині виник найреальніший момент. Луньов прострілив на Назаренка, той пробив у дотик – неточно. Таким же "успіхом" увінчався удар Бондаренка з лінії штрафного.

Мецан на швидкості увірвався у штрафний і пробив з гострого кута – від когось із наших захисників м'яч пішов на кутовий. Невдала подача завершилася швидким вкиданням Різника, Назаренко обіграв Опруца і був збитий. Справедлива жовта – румуни помітно злякалися, побоюючись вилучення. Зрештою, свисток арбітра про перерву зафіксував справедливі нулі на Оболонь-Арені.

Другий тайм розпочався з моменту біля наших воріт. Різник забрав м'яч після удару головою, правильно обравши позицію. Румуни знову просили пенальті, проте арбітр з Казахстану вдруге проігнорував всі апеляції. Перехопили ініціативу підопічні Муту, перевівши гру на половину поля України. Серія замін від обох тренерів нічого принципово не змінила – гості по перерві діяли гостріше. Олару завдав удару з меж штрафного, проте просто туди, де й стояв Різник. Відмінний вибір позиції від голкіпера Ворскли!

На 70-й хвилині українці могли забивати. Спершу Цітаішвілі, який вийшов на заміну, просив пенальті, але тут же підвівся, видряпав м'яч і віддав на Шевцова. Влад врятував Румунію. І тут же Булеца і Попов могли організувати гол зразка переможного чемпіонату світу U-19. Сергій навісив, а Денис пробив головою – воротар виконав розкішний сейв! Свого щастя спробував і Лебеденко, удар якого був неточним.

Олару пробив з льоту – повз ворота. А вже наступна атака завершилася призначенням суперечливого пенальті. Швидкий Цітаішвілі увірвався у штрафний і впав після контакту з суперником. 11-метровий реалізував Сергій Булеца, впевнено пробивши під поперечину.

Практично тут же помилка Різника могла все перекреслити. Голкіпер невдало зіграв на виході, а м'яч після удару Пашкану по наших ворота влучив у стійку! Могло бути й добивання, але тут вже Попов розрядив ситуацію. Це був останній небезпчений момент у поєдинку.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу команди Руслана Ротаня. Україна набрала 10 очок та скоротила відставання від Румунії до 6-ти пунктів, маючи гру в запасі. У "синьо-жовтих" ще залишаються теоретичні шанси на Євро – потрібно перемагати самим у всіх матчах і сподіватися на поразки румун, адже вони переважають нас в особистих зустрічах (3:0, 0:1).

Наступний матч Україна зіграє на виїзді проти Північної Ірландії – ця гра пройде 13 жовтня.