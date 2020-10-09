Підопічні Руслана Ротаня здобули мінімальну перемогу завдяки голу на 80-й хвилині. Цітаішвіші заробив пенальті, а Булеца реалізував 11-метровий, впевнено пробивши під поперечину.

Україна U-21 перемогла Румунію завдяки спірному пенальті – примарні шанси на Євро ще залишаються

Україна набрала 10 очок та скоротила відставання від Румунії до 6-ти пунктів, маючи гру в запасі. У "синьо-жовтих" ще залишаються теоретичні шанси на Євро – потрібно перемагати самим у всіх матчах і сподіватися на поразки румунів, адже вони переважають нас в особистих зустрічах (3:0, 0:1).