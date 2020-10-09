Мехелен з Мар'яном Шведом у складі у товариському матчі обіграв Гент. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Товариські матчі

Мехелен – Гент – 2:0

Голи: Хайреманс, 38, Швед, 50

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Міжнародну паузу клуби використали, щоб провести товариську зустріч. Більше ігрового часу отримали резервісти обох команд. У складі Мехелена своїм шансом скористався Мар'ян Швед, який виступає за клуб на правах оренди із Селтіка.

Українець узяв участь в обох забитих м'ячах. Спочатку Мар'ян покотив на удар Джофрі Хайремансу, а на початку другого тайму забив сам. Це були перші результативні дії Шведа після його переїзду в Бельгію. Наразі футболіст відіграв за Мехелен лише 47 хвилин у двох офіційних матчах.

Відзначимо, що після восьми зіграних турів у Лізі Жупіле Гент та Мехелен у турнірній таблиці перебувають майже поруч – 12 і 14 місця відповідно. У "буйволів" лише на 2 очки більше.

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Відео гола Шведа:

Відео асиста Шведа: