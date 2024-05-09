Англійські гранди розпочали боротьбу за півзахисника Шахтаря Георгія Судакова, повідомив інсайдер Лоренцо Лепоре на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Судаков може стати партнером Мудрика в Челсі – лондонці вже розпочали переговори з Шахтарем

За його інформацією Челсі та Тоттенхем провели зустріч з агентами Судакова та виявляють конкретний інтерес до гравця. Окрім того, Арсенал та Ліверпуль також цікавилися ситуацією щодо українця, проте наразі від них немає конкретних дій. Зазначається, що передбачувана сума угоди коливається в діапазоні від 65 до 75 мільйонів євро.

Також Лепоре стверджує, що керівництво Шахтаря зацікавлене у тому, аби прописати в угоді з потенційним покупцем відсотки від майбутніх трансферів Судакова. Конкретні цифри не уточнюються.

Нагадаємо, у поточному сезоні Судаков провів за Шахтар 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив 9 голів і віддав 6 асистів. Його контракт з "гірниками" чинний до 31 грудня 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?

#Shakhtar would like to have a % on future sale too — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) May 8, 2024