Перша зустріч між екс-командами Руслана Маліновського пройшла у Франції й завершилась внічию (1:1). Італійцям пощастило з марнотратством Обамеянга, хоча загалом гра була рівною. У матчі-відповіді очікувалась не менш складна битва.

Втім, Марсель на перший тайм вийшов у ролі статиста. Французи завдали всього два удари, які й згадати важко, проти 13-ти у господарів. До 26-ї хвилини гравці Аталанти двічі влучали у каркас воріт, а на 30-й Лукман відкрив рахунок. Адемола прийняв пас від Де Кетеларе, хитнув Мбемба й бахнув у дальній нижній – 1:0!

У другому таймі Марсель дещо ожив. Зокрема, вже за чотири хвилини по перерві Ндіає відгукнувя на передачу Клооса, обійшов Джімсіті й перекинув кіпера, однак у площину воріт не влучив. А ще за дві хвилини Аталанта шокувала другим голом – Руджері прийняв передачу від Лукмана, влетів на лівий край карного майданчика та зарядив у дальню дев'ятку. 2:0!

Марсель міг відродити інтригу зусиллями Верету, у якого подача зі стандарту зрізалась і поцілила в поперечину. Втім, на більше гостей не вистачило. Провансальці провели тільки 5 ударів по воротах в другому таймі, а у компенсований час свіжий Туре добив їх третім голом – 3:0.

Таким чином, Аталанта святкує вихід у фінал Ліги Європи.