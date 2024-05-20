В одному з недавніх матчів півзахисник Торіно Нікола Влашіч зазнав травми. Як інформує Večernji list, він домовився із Далічем: якщо гравець не буде повністю готовим 1 червня, то не претендуватиме на місце в остаточній заявці й вирушить додому.

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Тренер вніс до заявки захисника Сассуоло Мартіна Ерліча, який отримав травму в матчі 37-го туру Серії А з Кальярі. Даліч сподівається, що гравець встигне відновитися. Також до заявки потрапив форвард Хайдука Іван Перішіч. Даліч визнав, що екс-гравець Інтера, Баварії і Тоттенхема зараз перебуває не в найкращій формі, але висловив надію, що 35-річний ветеран це виправить.

Заявка збірної Хорватії на Євро-2024

Воротарі: Домінік Ліваковіч (Фенербахче), Івіца Івушіч (Пафос), Неділько Лабровіч (Рієка);

Захисники: Йосип Юрановіч (Уніон), Йосип Станішіч (Байєр), Мартін Ерліч (Сассуоло), Йосип Шутало (Аякс), Домагой Віда (АЕК), Марін Понграчіч (Лечче), Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті), Борна Соса (Аякс);

Півзахисники: Лука Модріч (Реал), Марцело Брозовіч (Аль-Наср), Матео Ковачіч (Манчестер Сіті), Ловро Майєр (Вольфсбург), Маріо Пашаліч (Аталанта), Лука Іванушец (Фейєнорд), Мартін Батуріна (Динамо З), Лука Сучіч (Зальцбург), Нікола Влашіч (Торіно);

Нападники: Анте Будімір (Осасуна), Андрій Крамаріч (Хоффенхайм), Бруно Петковіч (Динамо З), Іван Перішіч (Хайдук), Марко П'яца (Рієка), Марко Пашаліч (Рієка).

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