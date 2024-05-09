Арсенал знайшов "нового Анрі" – нереально важкий трансфер став пріоритетом
Арсенал зацікавився форвардом Ньюкасла Александром Ісаком.
"Каноніри" влітку збираються посилити лінію атаки. Головною ціллю Арсенала став Александр Ісак, який виступає за Ньюкасл.
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Як повідомляє акаунт Mo, що спеціалізується на інформації про "канонірів", керівництво лондонського клубу вважає, що 24-річний нападник зможе стати другим Тьєррі Анрі для команди, якого він дуже цінує. Ісак може забезпечити темп, а також Арсенал вражений його здатністю забивати дальніми ударами.
Утім, вважається, що угоду укласти буде вкрай важко. Ньюкасл, попри нестабільну фінансову ситуацію, не хоче відпускати Александра, оскільки бачить в ньому своє майбутнє.
Чинна угода форварда з "сороками" розрахована до 2028 року. У поточному сезоні Ісак зіграв за Ньюкасл у 37 матчах у всіх турнірах, в яких забив 24 голи та віддав одну результативну передачу.
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