Валенсія ухвалила рішення щодо подальшої долі Романа Яремчука, повідомляє Relevo.

Яремчук не має майбутнього у Валенсії – іспанський журналіст озвучив нездоланну перешкоду

За інформацією джерела, напередодні агент футболіста провів зустріч з керівництвом "кажанів", на якому було повідомлено, що іспанці не будуть продовжувати співпрацю з українцем. Попри величезне бажання Романа залишитись у Валенсії, клуб не може потягнути трансфер гравця і не здатен платити чималу зарплату футболісту – з 2 мільйонів євро Валенсія сплачує лише 700 тисяч (решту покриває Брюгге).

Зазначається, що позиція форварда є абсолютним пріоритетом для Рубена Барахи – наставник "кажанів" хоче грати у два нападники і прагне отримати підсилення у цю ланку ще до початку передсезонної підготовки. Клуб готується продати декількох виконавців, а на позицію Яремчука розглядає Рафаеля Міра з Севільї, Мартіна Сатріано з Бреста і Карлоса Мартіна з Атлетіко (який виступає в оренді за Мірандес).

Нагадаємо, у поточному сезоні Яремчук провів за Валенсію 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи. Українець належить Брюгге, контракт з яким чинний до 30 червня 2026 року – він став найдорожчим гравцем в історії "чорно-синіх" і обійшовся бельгійцям у 17 млн євро. Transfermarkt оцінює форварда у 4 млн євро.

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