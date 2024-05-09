Олімпіакос вдома переграв Астон Віллу (2:0) і за сумою двох матчів впевнено пройшов у фінал Ліги конференцій. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Астон Вілла залишилася останнім представником АПЛ в єврокубках. У півфіналах Ліги чемпіонів і Ліги Європи взагалі не було англійських команд, тільки "віллани" до сьогодні захищали честь найсильнішої першості світу в Лізі конференцій.

Команда Унаї Емері сенсаційно програла домашній півфінал Олімпіакосу та поїхала в Грецію за камбеком. Баск виставив сильний склад і забрав м'яч під контроль (80% на 20%). Його візаві – Хосе Луїс Менділібар – славиться пресингом, але господарі сіли на власну половину.

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Олімпіакосу дуже допоміг швидкий гол. Поденсе на фланзі стягнув на себе всю увагу та підключив Квіні – той прострілив, а Ель Каабі забив у порожні ворота. Так греки збільшили свою перевагу до трьох м'ячів і перейшли в фазу спокійної оборони.

Астон Вілла ніби й насідала на ворота, але явних моментів не мала. Удари Воткінса блокували, спроби Бейлі були неточними, а Дуглас Луїс прикладався лише здалеку. Наприкінці першого тайму Бейлі непогано пробив у дальній кут, однак воротар був на місці.

У наступному турі АПЛ Астон Вілла прийматиме Ліверпуль. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: мерсисайдці мають великі шанси перемогти. Коефіцієнт на успіх Ліверпуля – 1,77. Звитяга Вілли оцінена в 3,92, а нічия – 4,61. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,34, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,19.

По перерві бірмінгемці продовжили тиснути – безрезультатно. Дюран мав підсилити Астон Віллу з лави запасних, але програв свої дуелі голкіперу. З часом гості взагалі зневірились. Від 60-ї хвилини і до фінального свистка Вілла лише раз пробила по воротах.

Олімпіакос тим часом відповідав контратаками з ривками Ель Каабі. Зрештою марокканець оформив дубль, скориставшись виносом воротаря. Арбітри скасували гол через офсайд, але VAR вніс корективи. Після цього все стало зрозуміло.

Олімпіакос вийшов у фінал Ліги конференцій, який відбудеться 29 травня на батьківщині в Атенах. Менділібар розіграє трофей з Фіорентиною. Астон Вілла тепер може повністю сконцентруватися на АПЛ. "Віллани" ведуть боротьбу за Лігу чемпіонів, перебуваючи на четвертому місці з 7 очками відриву від Тоттенхема.

Фіорентина оформила камбек з Брюгге і вдруге поспіль вийшла у фінал Ліги конференцій