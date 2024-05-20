Ліга 1, 34-й тур

Борці за пряму ЛЧ

Лілль – Ніцца – 2:2

Голи: Харальдссон, 55, Андре, 74 – Лаборд, 10, Лотомба, 90+3

Тулуза – Брест – 0:3

Голи: Камара, 48, Амаві, 54, Лала, 90

Борці за єврокубки

Ланс – Монпельє – 2:2

Голи: Ваі, 4, Мачадо, 45+2 – Маамма, 58, Мінкареллі, 74

Ліон – Страсбур – 2:1

Голи: Ляказетт, 39, 90+6 (пен.) – Х. Діарра, 63

Нереалізований пенальті: Емега, 77 (С)

Борці за виживання:

Лор'ян – Клермон – 5:0

Голи: Абержель, 38, Бамба, 42 (пен.), Буанані, 54, Дьєнг, 63, 90

Метц – ПСЖ – 0:2

Голи: Солер, 7, Лі, 12

Лілль і Брест вели заочну боротьбу за пряму путівку в ЛЧ. Перед останнім туром команди мали однакову кількість очок, але в "догів" на 2 голи краща різниця забитих-пропущених. Брест все надолужив, розгромивши немотивовану Тулузу. Лілль пропустив першим від Ніцци, але по перерві також перевернув справу на свою користь. За таких розкладів у ЛЧ виходили саме підопічні Фонсеки, проте вони примудрились втратити перемогу на 90+3!

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Брест вперше у своїй історії виходить у єврокубки, і це відразу Ліга чемпіонів. Натомість Ліллю доведеться продиратись через непросту кваліфікацію нечемпіонів. До слова, там буде і Динамо, але дуелі з екс-тренером Шахтаря не вийде. Фонсека прощається з "догами" після 2 років співпраці.

Своє божевілля творилось у битві за шосту сходинку. Ланс розгубив 2:0 проти Монпельє і дав шанс Ліону. Драматичний сезон "ткачів" залишався таким до останніх хвилин. Пенальті у їхні ворота не реалізували, а от Ляказетт на 90+3 пробив з 11 метрів точно. П'єр Саж досі не має відповідної тренерської ліцензії. Навіщо вона, якщо 45-річний фахівець витягнув Ліон зі зони вильоту в Лігу Європи? Попереду ще фінал Кубка Франції проти ПСЖ (25 травня). Сьоме місце дає Лансу лише Лігу конференцій.

ПСЖ вже давно виграв чемпіонат, аж раптом втрутився у боротьбу за виживання. Напіврезерв Луїса Енріке за 12 хвилин ліниво прибив Метц. Цьому зрадів Лор'ян, якому потрібно було компенсувати ще 6 голів різниці. "Мерлуз" зупинилися за крок від дива, настрілявши 5 безнадійному Клермону! Метц вирушає у перехідні матчі, а Лор'ян вилітає.

Всі результати 34-го туру Ліги 1 (скрін з Flashscore):

Остаточна таблиця Ліги 1 2023/24:

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