Видання Give me sport склало список гравців, які, на їхню думку, провалилися у поточному сезоні чемпіонату Англії. Рейтинг очолює вінгер Манчестер Юнайтед Антоні. Бразилець у 28 матчах АПЛ забив лише один гол. Михайло Мудрик видання поставило на п'яту сходинку.

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"У січні 2023 року лондонські клуби Арсенал і Челсі змагалися за підписання контракту з молодим талановитим вінгером Михайлом Мудриком. Попри те, що український легіонер був налаштований на переїзд до північного Лондона, перемогу здобули "сині". Відтоді Мікель Артета та Арсенал можуть вважати, що вони ухилилися від кулі, втративши колишнього гравця донецького Шахтаря.

Маурісіо Почеттіно був призначений менеджером Челсі напередодні сезону 2023/24, і від Мудрика очікували великих звершень після його початкового шестимісячного періоду адаптації. Однак 23-річний вінгер проводить більше часу на лавці запасних, ніж на полі, через свої погані результати. Вболівальники та експерти ставлять під сумнів його здатність приймати рішення, тоді як його чотири голи не є приводом для зловтіхи", – написало видання.

У рейтинг також потрапив захисник Арсенала Олександр Зінченко. Його видання поставило на 11 сходинку.

"Олександр Зінченко нещодавно був витіснений зі складу Якубом Ківйором, оскільки Мікель Артета та його оточення вважають польського легіонера більш надійним варіантом для захисту – і вони мають рацію. Зінченко був підписаний з Манчестер Сіті у 2022 році і провів солідний дебютний сезон на Емірейтс як технічно обдарований фулбек.

У сезоні 2023/24 слабкі місця українця в обороні дещо проявилися, і команди прагнуть атакувати через його фланг. Найкращим прикладом цього є легкість, з якою Мохамед Салах проскочив повз лівого захисника і забив життєво важливий для Ліверпуля гол у вирішальному поєдинку за титул на Енфілді", – пояснило свою думку видання.

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