Головний тренер Реала Карло Анчелотті залишився незадоволений тим, що команда пропустила чотири м'ячі від Вільяреала у 37-му турі Ла Ліги.

Анчелотті після гри став на захист Луніна, відзначивши його виступ: "Він мені сподобався, тому що він нічого не міг зробити з голами. Андрій добре працював ногами, у нього була швидкість і він добре грав. Голи, очевидно, не його провина", – наводить слова Анчелотті Defensa Central.

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Наставник також особисто поговорив із українським голкіпером. "Ти зіграв не гірше, ніж в інші рази, голи було неможливо відбити...", – наводить видання слова Анчелотті Луніну в особистій розмові. На думку наставника, провина у пропущених м'ячах лежить не на воротареві, а на гравцях оборони.

Нагадаємо, що Вільяреал та Реал розписали божевільні 4:4 – усі м'ячі у ворота Луніна забив Александер Сьорлот.

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