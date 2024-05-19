Валенсія і Жирона зійшлися в 37-му турі Ла Ліги 2023/24. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Повноцінного українського дербі відразу не вийшло, бо Роман Яремчук залишився у запасі Валенсії. Натомість Віктор Циганков і Артем Довбик вийшли зі стартових хвилин.

Перші півгодини виявились доволі нудними, а потім почався обмін супермоментами. Перший зіпсував Довбик. Мамардашвілі відбив перед собою гармату Блінда, але форвард збірної України зіграв неточно на добиванні. За хвилину Савіо не пробачив Валенсію, замкнувши чудовий простріл Циганкова. У Віктора 6 голів+6 асистів за сезон.

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На 58-й хвилині реабілітувався і Довбик. Іван Мартін увірвався до карного майданчика та прострілив – Артему залишалося підставити ногу з 2 метрів. 21-й гол українця в чемпіонаті. Хто ж знав, що паралельно Лунін пускає торбу від Сьорлота...

Валенсія також мала нагоди, але реалізація була жахливою. Нефарт "кажанів" підкреслив Ярек, який замість Довбика переправив подачу Циганкова у сітку – автогол. Незабаром Віктора знімуть, а Яремчука випустять. Роман отримав хороший шанс внаслідок обрізки Жирони, проте перекидання Гассаніги виявилося неточним. Так залишитися в Ла Лізі точно не вийде.

Валенсії знадобився пенальті, щоб нарешті забити. Тьєррі заробив, Пепелу впевнено реалізував. Яремчук міг відродити інтригу, якби з лінії карного майданчика не вліпив над воротами.

1:3 – Валенсія не може виграти 6 турів поспіль і мириться зі статусом середняка. Жирона з огляду на результати конкурентів гарантує собі "бронзу". Підопічні Мічела не будуть грати у наступному Суперкубку Іспанії, але яка ж це дрібниця на тлі історичного виходу в ЛЧ.

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