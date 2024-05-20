Україна відкривала Євро U-17 матчем проти збірної Сербії. Рахунок та звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Євро-2024, U-17, перший тур групового етапу

Група А

Сербія – Україна – 1:0

Гол: Макевіч, 2

Шалений марафон великих турнірів розпочинала наша команда U-17, яка вперше за 7 років пробилася до фінальної частини Євро у цій віковій категорії. Підопічним Юрія Мороза випала честь одними з перших вийти на поля Кіпру. Суперник – Сербія, яка вважалася незначним фаворитом групи А.

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Збірна України не пропустила жодного гола на другому етапі відбору, але тут довелося витягати м'яч із сітки вже на 2-й хвилині. Опорна зона залишилася абсолютно голою, і Макевіч з 25 метрів гупнув у дев'ятку.

Від надійності оборони "синьо-жовтих" не лишилося й сліду. Цвєтковіч упродовж однієї атаки двічі міг впритул розстрілювати Макаренка. Кіпер СК Дніпро-1 встиг перехопити простріл, а потім форвард сербів сам заплутався у своїх ногах.

Зі середини тайму Україна почала подавати ознаки життя. Найкращий бомбардир Степанов нарешті зачепився за м'яч у карному майданчику, але Йовановіч ногою парирував удар. Схожий сейв здійснив і Макаренко. Тайм завершився супермоментом України. Оличенко підчатував обрізку Рогановіча та запустив Степанова майже на рандеву з воротарем. Представник Байєра вирішив пробивати у дотик – повз стійку.

Мороз у перерві провів дві заміни. Один з "джокерів" ледь не спрацював за півтори хвилини. Богдан Редушко головою підрізав м'яч у ворота, але Йовановіч знову надійний. Хавбек Динамо дуже активно увійшов в гру, завдавши ще двох ударів. Безуспішно.

Україна домінувала упродовж другої половини, проте наткнулася на стіну. Вукашин Йовановіч бездоганно діяв у рамці, на виходах та ще й не соромився допомагати захисникам в розіграші. На 90+6 воротар Партизана був безсилим, але Степанов знову пробив неточно. Фінальний свисток зафіксував мінімальну поразку України. Жодної трагедії робити не потрібно – 2/3 матчу були оптимістичними, а попереду зустрічі з менш статусними чехами (23 травня) та кіпріотами (26-го).

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