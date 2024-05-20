Арне Слот узгодив всі деталі з мерсисайдцями і вже найближчим часом розпочне роботу у таборі "червоних".

Ліверпуль на своєму сайті оголосив про призначення Арне Слота новим головним тренером клубу.

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45-річний фахівець замінить на цій посаді легендарного Юргена Клоппа. Нідерландець офіційно розпочне трудитися у ліверпульському клубі 1 червня 2024 року за умови отримання дозволу на роботу. Попереднім клубом Слота був Фейєнорд, в якому він працював з 2021 року. Під його керівництвом команда з Роттердама виграла чемпіонат і Кубок Нідерландів.

Нагадаємо, епоха Клоппа у Ліверпулі тривала 8,5 років. "Червоні" завершили сезон на третій сходинці АПЛ і виграли Кубок англійської ліги.

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