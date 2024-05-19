Україна

Ротань визначився із заявкою олімпійської збірної України на міжнародний турнір.

Динамо переграло Кривбас: Шапаренко забив шедевр, експерименти Шовковського не прибрали проблему.

Карпати втратили перемогу над Лівим берегом після 3:0, Інгулець розбив Епіцентр – чемпіонство відклали на останній тур.

Динамо ризикує залишитись без групового етапу єврокубків – стало відомо, де розпочнеться шлях киян у Лізі чемпіонів.

Світ

Аталанта достроково вийшла у Лігу чемпіонів – перемога над Лечче стала репетицією фіналу Ліги Європи.

Де Дзербі офіційно покине Брайтон. Роберто сватають у Баварію, а спортдир мюнхенців вже озвучив фінальне рішення щодо екс-тренера Шахтаря.

Байєр залишився непереможним, Баварія сенсаційно віддала срібло Штутгарту, Ройс влаштував last dance у Дортмунді.

Українці за кордоном

Українець запалює в Європі: грав за Динамо, виїхав з України після повномасштабного вторгнення.

"Фантастичний" Лунін дізнався свою долю на матч Реала в Ла Лізі – Анчелотті натякнув, хто гратиме у фіналі ЛЧ.