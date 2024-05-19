Головні новини 18 травня: сенсаційна відставка Де Дзербі, Динамо обіграло Кривбас і отримало перешкоду на шляху до ЛЧ
"Футбол 24" презентує головні новини за суботу, 18 травня.
Україна
Ротань визначився із заявкою олімпійської збірної України на міжнародний турнір.
Динамо переграло Кривбас: Шапаренко забив шедевр, експерименти Шовковського не прибрали проблему.
Карпати втратили перемогу над Лівим берегом після 3:0, Інгулець розбив Епіцентр – чемпіонство відклали на останній тур.
Динамо ризикує залишитись без групового етапу єврокубків – стало відомо, де розпочнеться шлях киян у Лізі чемпіонів.
Світ
Аталанта достроково вийшла у Лігу чемпіонів – перемога над Лечче стала репетицією фіналу Ліги Європи.
Де Дзербі офіційно покине Брайтон. Роберто сватають у Баварію, а спортдир мюнхенців вже озвучив фінальне рішення щодо екс-тренера Шахтаря.
Байєр залишився непереможним, Баварія сенсаційно віддала срібло Штутгарту, Ройс влаштував last dance у Дортмунді.
Українці за кордоном
Українець запалює в Європі: грав за Динамо, виїхав з України після повномасштабного вторгнення.
"Фантастичний" Лунін дізнався свою долю на матч Реала в Ла Лізі – Анчелотті натякнув, хто гратиме у фіналі ЛЧ.