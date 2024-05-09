Циганков може покинути Жирону – вінгер збірної України зацікавив клуби АПЛ
Лідер каталонців Віктор Циганков має шанс влітку перебратися на Туманний Альбіон.
Український півзахисник Віктор Циганков своєю грою за Жирону продовжує привертати увагу європейських грандів. За інформацією журналіста Аарона Домінгеса, вінгером збірної України цікавляться декілька команд англійської Прем'єр-ліги. Назви колективів джерело, на жаль, не розкриває.
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До слова, раніше про інтерес до Циганкова заявляли представники Бундесліги – Баварія та Байєр.
Нагадаємо, у поточному сезоні Віктор провів за Жирону 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 4 асисти. Його контракт з каталонцями чинний до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює його у 28 млн євро.
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