Український півзахисник Віктор Циганков своєю грою за Жирону продовжує привертати увагу європейських грандів. За інформацією журналіста Аарона Домінгеса, вінгером збірної України цікавляться декілька команд англійської Прем'єр-ліги. Назви колективів джерело, на жаль, не розкриває.

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До слова, раніше про інтерес до Циганкова заявляли представники Бундесліги – Баварія та Байєр.

Нагадаємо, у поточному сезоні Віктор провів за Жирону 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 4 асисти. Його контракт з каталонцями чинний до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює його у 28 млн євро.

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