Україна

Шахтар зазнав першої втрати очок у весняній частині УПЛ – "гірники" 4 години страждали проти СК Дніпро-1. Ворскла перервала серію поразок і залишилася в УПЛ, Полісся ризикує єврокубками, Минай відчайдушно чіпляється за еліту, а ЛНЗ вирвав перемогу над Зорею у вольовому стилі.

АПЛ

Манчестер Сіті виграв четверте поспіль чемпіонство, а Арсенал знову зі сріблом АПЛ. Тоттенхем гарантував собі Лігу Європи, Челсі вийшов у єврокубки з шедевром Кайседо, МЮ завершив АПЛ на історичному дні, а Ліверпуль у прощальному матчі Клоппа здолав Вулверхемптон.

Наші в Іспанії

Віктор Циганков створив 2 голи, а Артем Довбик забив за Жирону в матчі проти Валенсії. Відбулись перші перемовини щодо трансферу нашого форварда в Атлетіко. Андрій Лунін пропустив 4 від головного конкурента Довбика – Реал розписав шалену нічию з Вільяреалом. Барселона взяла срібло Ла Ліги.