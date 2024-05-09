"Кулес" планували підсилити лінії півзахисту, оскільки Оріоль Ромеу, який був залучений перед цим сезоном, зовсім не виправдав очікувань. Вибір Барселони пав на Гвідо Родрігеса з Бетіса.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, трансфер фактично завершений. Офіційне оголошення буде зроблено, коли Барселона виконає вимоги фінансового фейр-плей Ла Ліги. Гвідо підпише угоду з "кулес" на правах вільного агента. Його чинна угода з Бетісом закінчується влітку 2024 року.

Перехід Родрігеса не означає, що "блаугранас" припинять пошуки півзахисника. Очікується, що керівництво клубу здійснить топ-трансфер влітку. З Барселоною пов'язували Йозуа Кімміха з Баварії та Мартіна Субіменді з Реал Сосьєдада.

Гвідо Родрігес приєднався до Бетіса у січні 2020 року. Загалом за "зелених" він зіграв у 171 матчі, в яких забив дев'ять голів та віддав чотири асисти. У складі Бетіс Родрігес вигравав Суперкубок Іспанії.

Нагадаємо, Гвідо брав участь у ЧС-2022 у складі збірної Аргентини. За підсумками турніру "альбіселести" здобули титул чемпіона.

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