Барселона оформила перший літній трансфер – чемпіон світу на кризову позицію
Барселона домовилася про перехід півзахисника Бетіс Гвідо Родрігеса.
"Кулес" планували підсилити лінії півзахисту, оскільки Оріоль Ромеу, який був залучений перед цим сезоном, зовсім не виправдав очікувань. Вибір Барселони пав на Гвідо Родрігеса з Бетіса.
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Як повідомляє Mundo Deportivo, трансфер фактично завершений. Офіційне оголошення буде зроблено, коли Барселона виконає вимоги фінансового фейр-плей Ла Ліги. Гвідо підпише угоду з "кулес" на правах вільного агента. Його чинна угода з Бетісом закінчується влітку 2024 року.
Перехід Родрігеса не означає, що "блаугранас" припинять пошуки півзахисника. Очікується, що керівництво клубу здійснить топ-трансфер влітку. З Барселоною пов'язували Йозуа Кімміха з Баварії та Мартіна Субіменді з Реал Сосьєдада.
Гвідо Родрігес приєднався до Бетіса у січні 2020 року. Загалом за "зелених" він зіграв у 171 матчі, в яких забив дев'ять голів та віддав чотири асисти. У складі Бетіс Родрігес вигравав Суперкубок Іспанії.
Нагадаємо, Гвідо брав участь у ЧС-2022 у складі збірної Аргентини. За підсумками турніру "альбіселести" здобули титул чемпіона.
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