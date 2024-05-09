Іспанець дебютував за "кулес" у січні 2024 року. Відтоді Пау Кубарсі став незамінним гравцем для головного тренера Барселони Хаві.

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Як повідомляє прес-служба "блаугранас", 17-річний захисник продовжив угоду з клубом до 2027 року. За інформацією Mundo Deportivo, у контракті Кубарсі з Барселоною прописана клаусула у розмірі 500 мільйонів євро.

Раніше була інформація, що "блаугранас" дочекається, коли іспанському захиснику виповниться 18 років і запропонують йому більш тривалу угоду.

Нагадаємо, Пау – вихованець "кулес". У поточному сезоні Кубрсі зіграв за Барселону 31 матчі у всіх турнірах. Захисник записав у свій актив одну результативну передачу.

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