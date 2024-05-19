Вільяреал оформив камбек проти мадридського Реала (4:4) у 37 турі Ла Ліги. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Реал давно став чемпіоном і дограє Прімеру в лайтовому режимі, готуючись до фіналу Ліги чемпіонів. Карло Анчелотті експериментує зі складом, випускаючи в основі Гюлера. Андрій Лунін також вийшов з перших хвилин, пропустивши два матчі на користь Куртуа. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про битву з Вільяреалом.

Циганков створив 2 голи, Довбик поров і забив, Яремчук просто поров – перемога не принесла Жироні ще один турнір

Видовище від Мадрида до перерви

У першому таймі Мадрид веселився – у ворота Вільяреала влетіло чотири голи. 19-річний Гюлер оформив дубль: спершу скористався комбінацією Діаса та Хоселу, потім забив з гострого кута після пасу Васкеса. Лукас був центральною фігурою, адже навісом асистував Хоселу та відзначився сам, завершивши ефектний розіграш Модріча та Діаса.

Реал-то забивав, але й у володіннях Луніна регулярно виникала пожежа. Андрій зупинив м'яч на лінії після рикошету від Мілітао, а також перевів у стійку дальній удар Сьорлота. Норвежець забив з навісу Москери (у власному штрафному загрався Себальйос), коли у нашого голкіпера не було шансів.

Відчути смак перемоги можна і до фіналу Ліги чемпіонів. Достатньо скуштувати напої HLIBNY DAR – одного з найкращих горілчаних брендів не лише України, але й світу. У скарбниці ТМ HLIBNY DAR – безліч почесних нагород, отриманих на авторитетних дегустаційних конкурсах і масштабних виставках.

Будь на стороні переможців вже сьогодні! HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

Лунін не стримав феєрію Сьорлота

На початку другого тайму Сьорлот влаштував справжній бенефіс. Мадридська оборона розсипалась, Мілітао виглядав клоуном – і це не перебільшення. В таких умовах Алекс почав клепати гол за голом. Допомагав йому Морено, який щойно відновився від травми.

Жерар подав на форварда, а той виграв позицію в центрбеків. Удар головою – дубль. Через кілька хвилин Жерар дав пас у розріз. Сьорлот познущався з Мілітао та пробив повз Луніна – хет-трик. Моменти у норвежця виникали ледь не щохвилини. Морено розігнав ще одну атаку, отримав пас п'ятою від Гедеша та вивів на удар Александера – покер.

Шанси Довбика на Пічічі тануть

Сьорлот просто не залишає шансів Довбику в бомбардирських перегонах. У нього на два голи більше, ніж в українця, за тур до фінішу. Артему тепер важко розраховувати на трофей Пічічі. В останньому турі Жирона гратиме проти Гранади, а Вільяреал зустрінеться з Осасуною.

Кінцівка зустрічі вийшла дуже нервовою. Вільяреал більше хотів перемогти, щоб залишитися в боротьбі за єврокубки. По воротах Луніна пролетіло 20 ударів. Українець не дозволив забити Траоре, а Сьорлот після заміни Морено втратив асистента. І все ж фінальний свисток зафіксував нічию. Вільяреал завершує восьмим.