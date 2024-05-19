Лунін пропустив 4 від головного конкурента Довбика – Реал розписав шалену нічию з Вільяреалом
Вільяреал оформив камбек проти мадридського Реала (4:4) у 37 турі Ла Ліги. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Реал давно став чемпіоном і дограє Прімеру в лайтовому режимі, готуючись до фіналу Ліги чемпіонів. Карло Анчелотті експериментує зі складом, випускаючи в основі Гюлера. Андрій Лунін також вийшов з перших хвилин, пропустивши два матчі на користь Куртуа. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про битву з Вільяреалом.
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Видовище від Мадрида до перерви
У першому таймі Мадрид веселився – у ворота Вільяреала влетіло чотири голи. 19-річний Гюлер оформив дубль: спершу скористався комбінацією Діаса та Хоселу, потім забив з гострого кута після пасу Васкеса. Лукас був центральною фігурою, адже навісом асистував Хоселу та відзначився сам, завершивши ефектний розіграш Модріча та Діаса.
Реал-то забивав, але й у володіннях Луніна регулярно виникала пожежа. Андрій зупинив м'яч на лінії після рикошету від Мілітао, а також перевів у стійку дальній удар Сьорлота. Норвежець забив з навісу Москери (у власному штрафному загрався Себальйос), коли у нашого голкіпера не було шансів.
Лунін не стримав феєрію Сьорлота
На початку другого тайму Сьорлот влаштував справжній бенефіс. Мадридська оборона розсипалась, Мілітао виглядав клоуном – і це не перебільшення. В таких умовах Алекс почав клепати гол за голом. Допомагав йому Морено, який щойно відновився від травми.
Жерар подав на форварда, а той виграв позицію в центрбеків. Удар головою – дубль. Через кілька хвилин Жерар дав пас у розріз. Сьорлот познущався з Мілітао та пробив повз Луніна – хет-трик. Моменти у норвежця виникали ледь не щохвилини. Морено розігнав ще одну атаку, отримав пас п'ятою від Гедеша та вивів на удар Александера – покер.
Шанси Довбика на Пічічі тануть
Сьорлот просто не залишає шансів Довбику в бомбардирських перегонах. У нього на два голи більше, ніж в українця, за тур до фінішу. Артему тепер важко розраховувати на трофей Пічічі. В останньому турі Жирона гратиме проти Гранади, а Вільяреал зустрінеться з Осасуною.
Кінцівка зустрічі вийшла дуже нервовою. Вільяреал більше хотів перемогти, щоб залишитися в боротьбі за єврокубки. По воротах Луніна пролетіло 20 ударів. Українець не дозволив забити Траоре, а Сьорлот після заміни Морено втратив асистента. І все ж фінальний свисток зафіксував нічию. Вільяреал завершує восьмим.